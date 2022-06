Plus de 10.000 migrants clandestins sont venus en bateaux gonflables au Royaume-Uni depuis le début de l’année en cours, a fait savoir samedi le journal The Times se référant au Bureau de l’Intérieur du Royaume-Uni et relayé par Tass. Il s’agit d’une hausse d’environ 2,5 fois par rapport aux cinq premiers mois de 2021 quand 4.200 migrants ont ainsi rejoint le pays.

L’an dernier, 28.000 demandeurs d’asile ont pu atteindre de manière illégales les côtes britanniques depuis la France après 8.400 personnes en 2020. La garde-frontière britannique estime qu’en 2022 un nouveau record sera établi. Environ un quart de migrants clandestins qui arrivent au Royaume-Uni sont des citoyens de l’Afghanistan où le pouvoir a été repris par les talibans. 16% des migrants viennent d’Iran, encore 15% sont Irakiens. (Tass)