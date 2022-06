Au Bénin, certains partis politiques de l'opposition ne s'embarrassent pas de circonlocutions sémantiques pour dire ce qu'ils pensent de l'Agence nationale d'identification des personnes (Anip). Une agence chargée d'élaborer la liste électorale informatisée (Lei). Pour ces formations politiques, l'Anip n'est pas indépendante parce qu'elle a été créée par le régime en place. Elles ne lui font donc pas confiance. Lors d'une récente sortie médiatique, le député de l'Union progressiste Gérard Gbénonchi a fait savoir que cette polémique était infondée.

"La phase politique viendra et tous les acteurs auront le loisir de faire leurs réclamations"

"L'Anip est un instrument administratif, technique et apolitique qui fait son travail de confection de la liste électorale et le processus suit son cours. Elle a repoussé à maintes reprises les délais pour permettre que les retardataires s'inscrivent. Cela dénote de la volonté de ratisser large, de n'exclure personne " croit savoir le député de la 11ème circonscription électorale, selon les propos rapportés par le journal La Nation. L'Anip fait actuellement, un travail technique, et on ne peut pas lui faire de procès à ce stade pense le parlementaire. Ce n'est qu'après l'affichage des listes que les corrections vont intervenir poursuit le député.

Quand il sera temps, "l'Agence corrigera pour que nous ayons une liste électorale consensuelle qui rassure tout le monde afin que nous puissions aller aux élections dans la paix". "La phase politique viendra et tous les acteurs auront le loisir de faire leurs réclamations" réitère M Gbénonchi. Il conseille aux partis d'organiser leurs militants pour la consultation des listes. L'Anip va ensuite prendre en compte les réclamations.