Macky Sall, président du Sénégal et de l’Union africaine (UA), a déclaré lors d’une visioconférence aux dirigeants de l’Union européenne que les sanctions européennes contre les banques russes rendaient très difficiles, voire impossibles, les achats de céréales russes ce qui ne permet pas de résoudre la crise alimentaire. Selon la presse occidentale, il a fait part de ses préoccupations ce mardi en se prononçant en visioconférence lors du sommet de l’UE.

« Nos pays sont très préoccupés par les effets secondaires des interruptions provoquées par le blockage du système SWIFT [pour les banques russes]. Quand le système SWIFT est interrompu, cela signifie que même s’il y a un produit, le paiement devient compliqué voire impossible« , a-t-il indiqué. Macky Sall a appelé à étudier cette question plus vite. Le président sénégalais s’est prononcé au lendemain du jour où les dirigeants de l’UE étaient parvenus à un accord sur le sixième train de sanctions contre la Russie après environ un lois de discussions. En outre de l’embargo sur le pétrole russe, il prévoit la déconnexion de Sberbank et d’encore deux banques russes de SWIFT.

Pour rappel, le président sénégalais avait annoncé qu’il se rendrait en Ukraine et en Russie pour discuter de la possibilité d’achat de stocks de céréales et de fertilisants pour le continent africain. Il s’exprimait en tant que président en exercice de l’Union africaine et faisait ainsi part des préoccupations des instances régionales et continentales. « Nous avons reçu mandat de l’Afrique, pour demander au président Poutine, de créer les conditions pour permettre l’Ukraine d’exporter ces céréales et fertilisants dont nous avons besoin, mais également qu’on puisse lever certaines sanctions à l’encontre de la Russie pour qu’elle puisse commercer pour nous approvisionner en fertilisants » avait déclaré le président sénégalais.