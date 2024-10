BRICS: Poutine envoie un message aux occidentaux 

Photo : Sputnik/Kremlin via REUTERS

La Russie est-elle isolée ? La réponse est non. En effet, le Kremlin continue de nouer des partenariats stratégiques avec certains partenaires, notamment la Chine et la Corée du Nord ainsi que, dans une moindre mesure, l’Iran et le reste des pays des BRICS. D’ailleurs, un sommet a actuellement lieu du côté de Kazan.

La Russie, sans alliés ? La réponse de Vladimir Poutine est claire : non, Moscou n’est pas seule sur la scène internationale. La preuve, la Russie organise actuellement un grand sommet des BRICS, du côté de Kazan, sur les bords de la Volga. Ce grand événement, qui durera du 22 au 24 octobre prochain, sera l’occasion pour les neuf pays invités, à échanger et renforcer leurs liens.

Publicité

La Russie prouve être soutenue

Seront ainsi représentés, sur place, le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine, l’Afrique du Sud ainsi que l’Iran, l’Égypte, l’Éthiopie et les Émirats arabes unis. L’occasion pour ces derniers de continuer leur forte dynamique de développement et d’espérer attirer de nouveaux partenaires, alors que la Thaïlande ainsi que la Malaisie ont récemment fait part de leur volonté d’intégrer ce groupement.

D’autres pays, comme Cuba, la Turquie ou l’Azerbaïdjan, ont également évoqué leur envie de grouper les rangs. D’ailleurs, le président russe, Vladimir Poutine, a assuré que la porte n’était fermée à absolument personne. Reste que le processus d’acceptation est particulièrement long, et surtout, que tous les pays au sein des BRICS ne sont pas forcément alignés.

Les BRICS, un groupement friable qui ne demande qu’à être renforcé

On pense, par exemple, aux vives tensions entre la Chine et l’Inde, ainsi que certains pays qui connaissent un très fort ralentissement économique, comme l’Afrique du Sud, qui connaît quelques troubles actuellement. En résumé, si les alliances autour de Moscou sont réelles, ces dernières ne sont pas encore forcément des plus solides. Les choses peuvent toutefois évoluer et plus rapidement que ce qu’estiment les occidentaux.