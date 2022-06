Alors que l’offensive russe se poursuit en Ukraine, le monde fait face à une hausse des prix de certains produits utilisés au quotidien. Cette hausse intervient dans un contexte où la Russie qui a lancé une opération militaire en Ukraine subit les sanctions infligées par les pays occidentaux. À plusieurs reprises, le pays a rejeté la responsabilité de cette hausse des prix. Récemment, le président Poutine s’est une fois encore prononcé sur le sujet et indexe les occidentaux. Il accuse l’Occident d’augmenter la pauvreté dans le monde et de causer une pénurie alimentaire à cause de ses actions.

Les erreurs à long terme des pays occidentaux en matière de politique économique et de sanctions ont entraîné une inflation mondiale, une augmentation de la pauvreté et des pénuries alimentaires. C’est ce qu’a affirmé le chef du Kremlin Vladimir Poutine dans son discours aux participants, organisateurs et invités du 25e Forum économique international de Saint-Pétersbourg selon l’agence de presse russe TASS qui a rapporté ses propos.

« La réunion anniversaire [du SPIEF] se déroule à un moment difficile pour l’ensemble de la communauté internationale. De nombreuses années de nombreuses erreurs des pays occidentaux en matière de politique économique et de sanctions illégales ont conduit à une vague d’inflation mondiale, à la destruction de la logistique habituelle des chaînes de production, à une forte augmentation de la pauvreté et des pénuries alimentaires. Avec les défis, des perspectives s’ouvrent, c’est pourquoi le slogan du forum « nouveau monde – nouvelles opportunités » semble si pertinent« , a déclaré M. Poutine.

Pour rappel, il y a quelques jours, Poutine affirmait que les actions de l’Occident ont aggravé la situation dans le secteur alimentaire. « Quand notre opération a débuté, nos soi-disant partenaires européens et américains ont commencé à prendre des mesures aggravant la situation dans le secteur alimentaire et de la production d’engrais« , avait affirmé le numéro un russe Vladimir Poutine.