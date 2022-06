Les pays occidentaux ont prix eux-mêmes des mesures qui ont aggravé la situation avec les engrais et les produits alimentaires après le début de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine, a déclaré ce vendredi le président russe Vladimir Poutine dans une interview à la chaîne Rossiya 1.

« Quand notre opération a débuté, nos soi-disant partenaires européens et américains ont commencé à prendre des mesures aggravant la situation dans le secteur alimentaire et de la production d’engrais« , a-t-il indiqué. Pour rappel, il y a quelques jours, Poutine a accusé l’Occident d’être responsable des problèmes d’approvisionnement alimentaire. A l’en croire, les problèmes d’approvisionnement alimentaire sont une conséquence des sanctions contre Moscou et d’autres erreurs de l’Occident. C’est ce qu’a déclaré le président Poutine lors d’un entretien téléphonique avec le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz selon l’agence de presse russe TASS.

« La situation dans le domaine de la sécurité alimentaire mondiale a été examinée de manière détaillée. Vladimir Poutine, sur la base de données concrètes et d’une argumentation, a expliqué les véritables raisons des difficultés d’approvisionnement alimentaire, qui sont une conséquence de politiques économiques et financières erronées des pays occidentaux, ainsi que des sanctions imposées contre Moscou« , indique le document.