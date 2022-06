Pour arrêter la spéculation sur le prix du ciment sur le marché, le gouvernement du président Patrice Talon a pris de nouvelles mesures, ceci à travers un arrêté qui fixe les prix par commune afin de faciliter les contrôles sur le terrain. En marge de la présentation du compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi 15 juin 2022, le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hoiungfbédji s’est prononcé sur ces nouvelles mesures prises par l’exécutif béninois pour mettre fin à cette spéculation sur le prix du ciment au Bénin.

Les prix fixés par l’Etat béninois ont été discutés et homologués avec les cimentiers. Pour le porte-parole du gouvernement, il ne s’agit pas d’une augmentation de prix mais «un encadrement qui tient compte des prix que le conseil avait déjà indiqué récemment ». Wilfried Léandre Houngbédji a affirmé que le gouvernement est «sensible à la situation » en ce sens que «le Chef de l’Etat a indiqué qu’au-delà des agents du ministère de l’industrie et du commerce, les responsables au niveau de nos préfectures et même les commissariats d’arrondissement doivent être mis à contribution».

Le but visé par le président Patrice Talon, selon le Secrétaire général adjoint du gouvernement, c’est «pour soutenir l’équipe de contrôle et faire en sorte que de façon systématique et régulière, les contrôles se fassent dans toutes les communes ». A cet égard il a expliqué que «les mesures sont également prises à cet effet, que les contrevenants se seront eux-mêmes volontairement prêtés aux fouets des sanctions prévues par la loi ».

Rappelons que lors du conseil des ministres du mercredi 23 mars 2022, le gouvernement a fixé les prix du ciment auxquels les Béninois doivent acheter ce produit par département. Ainsi, le prix de la tonne au consommateur va coûter à Cotonou (Atlantique-Littoral) à 75.000 FCFA , à Porto-Novo (Ouémé-lateau) à 74.000 FCFA, à Comè ( Mono-Couffo ) à 77.000 FCFA, à Parakou (Borgou) à 82.000 FCFA , à Djougou (Donga) à 82.000 FCFA, à Natitingou (Atacora) à 85.000 FCFA , à Kandi (Alibori) à 85.000 FCFA et à Malanville ( Alibori) à 90.000 FCFA. Précisons que les prix de sortie d’usine du ciment étaient maintenus «à leur niveau actuel jusqu’au 30 juin 2022».