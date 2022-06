Le contrat de l'attaquant brésilien Neymar avec le club français Paris Saint-Germain (PSG) sera automatiquement prolongé jusqu'en 2027. C'est ce qu'a rapporté le média français L'Équipe dans la soirée d'hier mercredi et Eurosport ce jour. En mai 2021, le Brésilien a signé avec Paris Saint-Germain un contrat jusqu'en 2025, le précédent accord était en vigueur jusqu'au 30 juin 2022. Le 1er juillet 2021, le contrat est automatiquement prolongé d'un an, et le 1er juillet 2022, il sera prolongé d'un an, de sorte que l'accord sera en vigueur jusqu'en 2027.

Plus tôt, il a été signalé que Neymar pourrait changer de club car que le propriétaire de l'équipe, Tamim ben Hamad Al-Thani, était mécontent de la sortie des Parisiens de la Ligue des champions en huitièmes de finale après la rencontre avec le Real espagnol. Selon la source, le montant payé pour le transfert du joueur, ainsi que le salaire exigé par Neymar, est un montant inatteignable pour d'autres clubs. Au PSG, Neymar est le joueur le mieux payé, devant l'Argentin Lionel Messi et le Français Kylian Mbappé.

D'un autre côté, des médias espagnols ont annoncé dans leurs parutions que le joueur brésilien aurait été proposé au FC Barcelone à un prix relativement. Ce la a poussé des médias spécialisés en sport à parler d'un "bradage". Le journaliste Jose Alvarez Haya a avancé le montant de 50 millions d'euros. « Le Barça a reçu des appels d’intermédiaires du PSG pour leur faire savoir que, pour 50 millions d’euros négociables, ils pourraient signer Neymar cette saison et qu’il n’y aurait aucun problème. Neymar a 30 ans et serait ravi de venir au Barça. Ce serait la seule option qu’il envisagerait s’il ne continuait pas au PSG. Ils l’ont proposé à plusieurs reprises au Barça ces dernières semaines » a assuré le journaliste selon Ouest-France.