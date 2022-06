Le Secrétaire général adjoint et porte –parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a, en marge de la présentation du compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi 08 juin 2022, apporté des clarifications au sujet du rapport de la Cour des comptes relatif à la gestion des Fonds Covid-19. Selon les propos rapportés par Radio Bénin, le porte-parole du gouvernement a déclaré que le document qui fait actuellement «objet de polémiques est un rapport intermédiaire avec des données à actualiser ».

Le Secrétaire général du gouvernement a fait savoir que c’est le ministère de l’Economie et des Finances qui a demandé par lui –même de faire un audit sur l’utilisation des fonds Covid-19. Il a affirmé que « la Cour des Comptes a fait un premier rapport qui a fait l’objet d’observation ». Après les observations de ce premier rapport, dit-il, il a été «retourné à la Cour et la Cour a tenu compte des premières observations reçues pour faire de nouvelles observations » et qu’ «il est indiqué que de nouvelles justifications devraient parvenir à la Cour et cela donnera donc lieu à un rapport définitif ».

Wilfried Léandre Houngbédji a tenu à préciser qu’ «à titre d’exemple, il est mentionné à la page 48 du rapport que 138.620.777.O62 francs cfa ont été engagés pour des dépenses liées à la vaccination alors que celles effectuées aussi bien par l’Etat que par tous les partenaires s’élèvent à 30. 851 .679.422 francs cfa ». Selon le porte-parole du gouvernement, c’est un indicateur qui montre que «le montant indiqué par la Cour ne représente donc que l’ensemble des projections ou prévisions faites initialement sur cette rubrique et pour laquelle » l’Etat a par ailleurs reçu des dons. «Et donc si ce que vous redoutez advenait, vous savez également que conformément à la pratique en cours dans notre pays, les décisions qui doivent être prises ne manqueront pas de l’être » a-t-il laissé entendre.