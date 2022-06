Plus de six décennies après le meurtre de Patrice Lumumba, la dépouille mortelle de l’illustre disparue a été restituée à sa famille et à son pays. Profitant d’une interview qu’il a accordée à France 24 avant cette restitution, l’un des fils de l’Ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo a fait savoir les proches du disparu pourront enfin « terminer leur deuil ».

« Cette restitution est quelque chose de très important pour nous. On a commencé un deuil il y a 61 ans. On ne l’a pas clôturé. Nous sommes des Bontou. Il faut enterrer les morts pour que leurs âmes reposent en paix. Quand quelqu’un est en voyage et très loin de sa terre et qu’il lui arrive malheur, on prend ses cheveux, ses ongles pour le faire parvenir à sa terre natale », a déclaré Roland Lumumba au micro de France24. Ce fut également l’occasion pour le fils de l’Ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo de revenir sur l’instruction en cours à Bruxelles en lien avec l’enquête sur l’assassinat de son père.

La famille "attend la vérité"

De la justice belge, Roland Lumumba estime que la famille « attend la vérité ». « C’est important de savoir qui a assassiné l’un des plus grand homme de l’Afrique honoré par plus de 28 pays de l’Afrique. Comment il est mort ? Pourquoi il est mort ? Qui l’a assassiné ? Qui était impliqué ? C’est important pour nous et pour toutes les générations futures de le savoir », a-t-il insisté. Rappelons que la dépouille a été restituée ce lundi 20 juin. Il s’agit d’une dent qui avait été conservée par l’un des policiers belges chargé de faire disparaître Patrice Lumumba.