Avec l’offensive russe en Ukraine, la position de celle qui avait dirigé le pays pendant plus d’une décennie est scrutée par la presse et sur la toile. Et si les accusations fusent contre Angela Merkel, cette dernière soutient mordicus sa position dans une récente interview sur scène dans un théâtre du centre de Berlin. Bien qu’elle soit restée active dans les coulisses, c’était sa première apparition publique depuis son départ du pouvoir.

Angela Merkel a déclaré mardi qu’elle s’était efforcée lorsqu’elle était au pouvoir d’empêcher que la situation actuelle en Ukraine n’arrive : « C’est une grande tristesse que cela n’ait pas fonctionné, mais je ne me reproche pas de ne pas avoir essayé… Je n’ai pas à m’excuser… Vous ne pouvez pas faire comme si la Russie n’existait pas » a-t-elle déclaré avant d’ajouter « Que se serait-il passé si personne ne s’en souciait en 2014 et que Poutine avait continué ? Je ne veux pas le savoir du tout » en référence à son action et aux accords de Minsk qui ont pour elle calmer les tensions en Ukraine. « Ce n’était pas l’Ukraine que nous connaissons aujourd’hui… Le pays n’était pas stable, il était criblé de corruption » a-t-elle complété.

Merkel a cependant totalement soutenu la gestion de la crise par le chancelier Olaf Scholz, affirmant qu’elle avait « une confiance totale » dans la direction politique actuelle de l’Allemagne. Elle a également critiqué l’action du président Poutine en Ukraine : « Il n’y a aucune excuse pour cette agression brutale ». L’ancienne chancelière a néanmoins défendu sa politique de soutien au commerce avec la Russie, affirmant que l’Europe et la Russie étaient des voisins qui ne pouvaient pas s’ignorer.