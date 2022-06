Le montant des fonds gelés en Russie des banques d’investissements et des sociétés occidentales s’élève à au moins 17 milliards de dollars. Il s’agit de JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock, Credit Suisse, Deutsche Bank, Barclays, State Street Corporation, Bank of America, HSBC, UBS, Citi Group. Cependant, State Street Corporation et HSBC ne citent pas de données sur leurs investissements en Russie dans leurs documents. C’est ce qu’a fait savoir le journal Izvestia se référant aux rapports annuels et trimestriels des 12 plus grandes banques d’investissement et sociétés rapporte l’agence TASS.

Ces fonds ont été gelés, car la Banque de Russie avait précédemment interdit aux non-résidents de vendre des titres russes et de retirer leur argent, a noté la source. Selon les rapports de Deutsche Bank, la Russie figure parmi les pays présentant le risque de crédit le plus élevé pour la banque allemande, avec un risque de 3,6 milliards d’euros (soit 3,87 milliards de dollars). À la fin de l’année 2021, le risque pays de Citi Group s’élevait à 5,4 milliards de dollars, a précisé le journal.

En même temps, la banque suisse Credit Suisse note qu’à la fin de l’année 2021, le risque de crédit de la Russie s’élevait à 0,8 milliard de francs suisses (0,832 milliard de dollars). Goldman Sachs a évalué son risque de crédit à 650 millions de dollars et le risque de marché à 414 millions de dollars supplémentaires, alors que JPMorgan Chase risque de perdre un milliard de dollars sur ses investissements en Russie. UBS a évalué son risque à 0,4 milliard de dollars au 31 mars 2022, tandis que les réserves pour pertes de Bank of America s’élèvent à 165 millions de dollars, a fait savoir Izvestia.

Les avois nets du fonds américain Russia ETF investis en Russie s’élèvent à 0,586 milliard de dollars, selon le rapport annuel de BlackRock. Le montant total des investissements de Morgan Stanley en Russie est estimé à 120 millions de dollars. Il a été indiqué le 25 mai que les pays européens avaient gelé 23 milliards d’euros d’avoirs de la Banque de Russie, ce qui était beaucoup moins que prévu.