L’ancienne usine du constructeur automobile français Renault a été officiellement renommée en Moskvitch, selon le registre d’État des personnes morales. Les changements ont été enregistrés le 3 juin. Auparavant, le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, avait déclaré que l’usine Renault Russie, devenue propriété de Moscou, produirait des voitures sous la marque Moskvitch, et que Kamaz deviendrait le principal partenaire technologique de l’usine de Moscou relancée.

Il est prévu de lancer dans un premier temps la production de voitures à moteur à combustion interne et, à l’avenir, de voitures électriques. Le ministère de l’Industrie et du Commerce de la Fédération de Russie prévoit le lancement de la production de voitures sous la marque Moskvitch dans l’ancienne usine Renault Russie cette année. Dmitri Pronine, directeur adjoint du Département des transports et du développement des infrastructures routières de Moscou, a été nommé directeur de l’usine automobile. (Tass)