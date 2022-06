Le monde fait face à une inflation record depuis le début de la guerre en Ukraine. Une situation que certains pays attribuent directement à la Russie, et plus précisément à Vladimir Poutine. Des accusations que rejette le président russe. Il l'a fait savoir lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF). Pour le président Poutine, de telles accusations sont des bêtises.

«Récemment, j'entends de plus en plus parler de "l'inflation de Poutine" en Occident. Quand je vois, je me demande toujours à qui cette bêtise est destinée. Ceux qui ne savent pas lire et écrire? Les gens qui savent lire comprennent vraiment ce qui se passe: la Russie et nos actions (...) n'ont rien à voir ici. La hausse des prix, l'inflation, le problème des denrées alimentaires, les prix des combustibles, de l'essence, des hydrocarbures en général sont le résultat d'erreurs systématiques de la politique économique du gouvernement actuel des États-Unis et de la bureaucratie européenne», a déclaré le président selon l'agence officielle russe.