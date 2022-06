Le président ukrainien Zelensky a déclaré qu’il était toujours prêt à mener des pourparlers directs avec son homologue russe Vladimir Poutine. « Je reste fermement et résolument déterminé, que cela me plaise ou non, à mener des pourparlers directs avec le président Poutine, si nous sommes prêts à discuter sérieusement de la fin de cette guerre », a fait savoir M. Zelensky dans une interview vidéo accordée au journal britannique Financial Times, publiée mardi.

En outre, selon lui, « il ne faut pas perdre de temps » à discuter avec Moscou des questions qui ne concernent pas la fin du conflit, notamment l’éventuelle adhésion de l’Ukraine à l’Otan. « Si nous ne sommes pas dans l’Otan, il n’y a pas non plus de bases de pays étrangers sur notre territoire. Si vous voulez nous accueillir dans l’Otan, s’il vous plaît inviter-nous, mais pour le moment, nous n’en discutons pas« , a ajouté le président ukrainien relayé l’agence Tass.

Il y a quelques jours, le président français Emmanuel Macron et et le chancelier allemand Olaf Scholz ont, lors d’un entretien téléphonique avec le président Poutine, appelé ce dernier à discuter directement avec Volodymyr Zelensky. « Le chancelier et le président français ont insisté sur l’instauration immédiate d’un cessez-le-feu et le retrait des troupes russes. Ils ont appelé le président russe à avoir des pourparlers directs et sérieux avec le président ukrainien et à rechercher une solution diplomatique au conflit ».