La Russie a ouvert la communication automobile avec la Crimée « via la partie continentale », a annoncé mardi Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense, lors d’une réunion du ministère.

« Une communication automobile entre la Russie et la Crimée a été ouverte via la partie continentale. L’approvisionnement en eau ininterrompue de la péninsule de Crimée via le canal de Crimée du Nord a été rétabli », a-t-il fait savoir. Le pont de Crimée via le détroit de Kertch était par le passé le seul moyen de se rendre de la partie principale du territoire de la Russie en Crimée sans quitter le pays.