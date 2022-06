Samuel Eto'o, footballeur vedette du Cameroun devenu depuis quelque temps président de la Fédération camerounaise de football a été condamné à 22 mois de prison en Espagne dans une affaire de fraude fiscale. L'information a été rapportée par le site Mundo Deportivo qui souligne que l'ancien footballeur n'ira pas en prison parce que l'exécution des peines sera suspendue parce que le footballeur a un casier judiciaire vierge. Ancien footballeur du FC Barcelone Samuel Eto'o a dû faire face à un procès pour une manoeuvre fiscale opérée lorsqu'il était en Espagne.

Lui et son ancien représentant José María Mesalles ont accepté les peines de 22 mois et un an de prison, respectivement, pour avoir fraudé 3.872.621 euros au Trésor Public , entre 2006 et 2009. Une fraude que les deux anciens alliés ont formellement reconnu. Mais pour Eto'o il aurait été sous l'influence de M. Mesalles qu'il considérait comme son second père. "Je reconnais les faits et je vais payer, mais qu'on sache que j'étais enfant à l'époque et que j'ai toujours fait ce que mon père me demandait de faire", a déclaré Samuel Eto'o .

Mundo Deportivo rapporte d'ailleurs que Samuel Eto'o a porté plainte contre son ancien représentant pour des délits présumés d'escroquerie et de détournement dans la gestion de ses avoirs, une affaire qui est toujours en phase d'enquête. Il a été condamné ce lundi à payer quatre amendes d'un montant total de 1 810 310 euros, et son ancien représentant à quatre autres pour une valeur totale de 905 155 euros.