Le programme Millennium Challenge Account (MCA) Bénin II a bouclé ce mercredi 22 juin 2022, les 5 années régulières de sa mise en œuvre. La Coordination nationale et la MCC ont présenté, ce mercredi 22 juin 2022 à Cotonou , aux professionnels des médias le point d’exécution du programme et partagé avec eux les informations sur les 12 mois supplémentaires. En 5 ans, le programme Mca-Bénin II a mis en œuvre au Bénin quatre (04) projets. Des projets qui ont pour but d’assurer la disponibilité de l’énergie électrique efficace et fiable en vue d’une croissance économique durable. Les responsables du programme se disent fier de la tâche accomplie.

D’un coût global de 375 millions de dollars et une contribution du Bénin de près de 28 millions de dollars, le Mca-Bénin II a permis d’assurer entre autres l’opérationnalisation de l’Autorité de régulation de l’électricité, le renforcement des capacités des acteurs, la réalisation, la modernisation et l’extension du réseau électrique de la SBEE. Le Coordonnateur national du MCA-Bénin II, Gabriel Dégbégni a déclaré que « le programme a contribué à construire plus de 1000 Km de ligne électrique y compris aussi la réhabilitation du réseau électrique aérien dans le Nord notamment à Djougou, Natitingou et Parakou et environ ».

Le programme, poursuit-il, a permis aussi de construire des postes électriques, aussi bien à Cotonou et dans les régions (Djougou, Natitingou et Parakou) pour renforcer la capacité de transformation qui passe de 250 Mva à environ 1200 Mva « c’est –à- dire qu’on renforce la capacité de transformation du réseau électrique 5 fois », a-t-il ajouté. Cela, selon lui, va contribuer à stabiliser la tension électrique, à réduire les pertes, mais également à mettre à la disposition des consommateurs, de l’énergie électrique pour la satisfaction de leurs besoins.

Le Coordinateur national de MCA Bénin II informe que de façon globale, « le taux d’exécution du programme tourne autour de 90 % hors les min-réseaux électriques ». Il a expliqué qu’ils ont «engagé 91 % des ressources qui ont été mises à » leur disposition et «décaissé à ce jour 70% » et ils ont «encore 12 mois pour boucler toutes les activités » qu’ils ont. Mais les besoins du Bénin en énergie électrique tournent autour de 250 mégawatts. Le programme MCA II y contribue à travers différentes initiatives dont le projet d’Accès à l’électricité Hors réseau.

Christopher Brougton, Directeur résident de Millennium Challenge Corporation (MCC), a affirmé que «le Bénin a géré très bien les fonds qui ont été donnés par les Etats-Unis d’Amérique ». Il a fait savoir que « si nous n’étions pas en période de pandémie de Covid le programme ne dépasse pas 5 ans. Mais à cause de la pandémie, le gouvernement américain a accordé une extension d’un an ». C’est pour cela qu’après 5 années de mise en œuvre, le MCA II a bénéficié d’un financement additionnel de 16 millions de dollars .Ce fonds est destiné entre autres au suivi des projets dont la mise en œuvre a été retardée par la pandémie de Covid-19.