Au Sénégal, la police nationale a annoncé la saisie d’un nombre non négligeable d’objets pouvant aider à l’organisation d’une émeute. Selon les précisions apportées par le média sénégalais Seneweb, trois personnes ont été mises aux arrêts dans le cadre de cette affaire. Les différents mis en cause qui ont été mis aux arrêts à Rufisque ont pour noms A. Ndiaye, B. Ndao et M. Gueye. Ils sont respectivement chauffeur de taxi, aviculteur et agent de sécurité.

Selon les confidence par les forces de l’ordre au média sénégalais, les objets saisis sont composés de cocktails Molotov, de produits chimiques nocifs, de fusées fumigènes, masques à gaz et bien d’autres choses. Les personnes arrêtées sont pour l’heure placées en garde à vue une quatrième est en fuite. Une enquête est ouverte dans le but de mettre la main sur elle.

La maison de Sonko encerclée