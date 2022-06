L’activiste Guy Marius Sagna est monté au créneau pour répondre aux derniers propos tenus par le porte-parole du gouvernement. Oumar Guèye déclarait en effet que des rebelles venus du Sud du pays ont profité de la manifestation de Yewwi askan wi à Dakar pour s’infiltrer dans la capitale. Il faisait notamment remarquer que ces rebelles ont été mis aux arrêts. Mais l’activiste n’a pas tardé à monter au créneau pour critiquer ces mots du porte-parole du gouvernement. Pour lui, «le premier rebelle au Sénégal s’appelle Macky Sall».

Profitant d’un communiqué, Guy Marius Sagna n’a pas hésité à traiter Macky Sall de tous les noms d’oiseaux. «Les vrais rebelles, ce sont Macky Sall, le détourneur en chef, et sa bande de voleurs qui osent traiter d’autres Sénégalais de rebelles. La rébellion néocoloniale menée par le Président Macky Sall n’a que trop duré. Il faut la mettre hors d’état de nuire», a-t-il notamment lancé dans son communiqué. Il accuse également dans le document rendu public par Le Quotidien Macky Sall de privilégier l’autorité des institutions étrangères à celle des Sénégalais.

"Tout à l'impérialisme..."

«Le Président Macky Sall, élu par des Sénégalais mais qui donne tout à l’impérialisme, particulièrement à l’impérialisme français, est le chef des rebelles au Sénégal car il se rebelle contre la volonté des Sénégalais qui veulent des politiques pour les Sénégalais, des politiques de préférence nationale et panafricaine, de patriotisme économique et non comme le fait Macky, des politiques de préférence néocoloniale », martèle-t-il formellement.