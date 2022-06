Au Sénégal, les médias ont rapporté la mise aux arrêts puis la libération provisoire du directeur général de Expert Auto, Pape Samba Badiane. Selon les informations rapportées par les médias, il a été présenté au Procureur de la République ce mardi 14 juin. Cette nouvelle avait suscité une grande joie auprès de celles et ceux à qui le mis en cause avait vendu des véhicules sans jamais faire la livraison.

Ces derniers avaient espoir que cette arrestation permettrait de rentrer en possession de leurs fonds. Les nombreuses victimes du mis en cause réclament un moment évalué à environ 500 millions de francs CFA. Mais selon Libération, les plaignants ont été surpris de se rendre compte que le directeur général de Expert Auto, Pape Samba Badiane jouit depuis quelques heures d’une liberté provisoire.

Une situation pareille en 2021

Toujours selon le même journal sénégalais, un scénario pareil se serait déjà produit en septembre 2021. Après son arrestation et son placement en garde à vue par la Sûreté Urbaine, il a été libéré sans passer devant le procureur. Il été visé par plusieurs plaintes de la population. Parmi les victimes du mis en cause, figurent plusieurs grosses sociétés telles que : la Banque agricole, le directeur général de Blackstone, Ibrahima Niasse, et une certaine Astou Kabo. Il doit plusieurs centaines de millions à ces structures ainsi qu’à ces personnes.