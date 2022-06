Le cofondateur de Google, Sergey Brin a demandé le divorce. Selon les informations rapportées par les médias sur cette situation, les raisons qu’il a évoquées sont en lien avec des « différences irréconciliables ». Avec sa compagne Nicole Shanahan, le richissime patron américain a une petite fille qui a vu le jour en 2018. Selon des documents déposés au tribunal dans le comté de Santa Clara. , Californie, les deux époux se seraient séparés depuis le 15 décembre 2021.

Garde partagée de leur petite fille

L’homme a demandé à partager la garde de la petite fille dans le cadre des arrangements de divorce. Il ne demande par contre pas de pension alimentaire à son à Nicole Shanahan. Il ne veut pas en verser non plus à la mère de sa fille. La jeune femme qui est une avocate et entrepreneure s’est mariée discrètement avec Sergey Brin il y a quelques années. Le mariage qui a été célébré le 7 novembre 2018 n’a été révélé au grand jour que près d’une année plus tard.

Une liaison met fin au premier mariage

Mais les deux époux ont publié leur liaison en 2016. Sergey Brin qui pèse 93 milliards de dollars est ainsi à son deuxième divorce. Le premier était avec l'entrepreneur Anne Wojcicki, avec qui il partage deux enfants. Ce premier divorce est intervenu après la découverte des échanges de courriels entre Brin et une jeune employée de Google nommée Amanda Rosenberg avec qui il aurait eu une liaison.