Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il a connu une ascension fulgurante sur le réseau social chinois Tik Tok. Dans l’intervalle de deux ans et quelques mois, ce fils d’immigrés sénégalais établis en Italie, est devenu le Tiktokeur le plus suivi au monde. Tout a commencé pour Khaby Lame en mars 2020, pendant le confinement lié à la Covid-19. Il poste sa première vidéo sur le réseau social, le 15 de ce mois. Plus d’un an après, soit le 26 avril 2021, il était déjà la personnalité la plus suivie sur Tik tok dans son pays d’adoption, battant au passage Gianluca Vacchi.

Près de 142 millions d'abonnés

L’ex-employé d’une société de matériel numérique dans le sud de l’Italie, ne s’arrêtera pas là. Dans le même mois, il devient le deuxième tiktokeur le plus suivi au monde. En août 2021, il passe le cap des 100 millions d’abonnés sur le réseau social. Depuis le jeudi 23 juin 2022, le jeune homme de 22 ans, devient le premier dans la liste des comptes TikTok les plus suivis, coiffant au poteau l’américaine Charli D’Amelio. En d’autres termes, c’est désormais, le Tiktokeur le plus suivi au monde avec près de 142 millions d’abonnés. Avec une telle notoriété, difficile de ne pas attirer l’attention des grandes marques de produits.

Il a déjà fait des campagnes publicitaires avec Pepsi. Le jeune homme est aussi l’égérie d’Hugo Boss, une marque de prêt-à-porter en février dernier. La cerise sur le gâteau, c’est son invitation au Festival de Cannes en mai 2022. Il est l’un des membres du jury qui évaluent la compétition de courts métrages. Ses vidéos sont de courts sketchs comiques où il pointe sarcastiquement des personnes qui se compliquent des tâches simples. Il le fait sans prononcer un mot. Tout est dans le geste avec Khaby Lame.