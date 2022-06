Une étude réalisée en mars 2022 par Preply, la plateforme en ligne spécialisée dans l’apprentissage des langues, a analysé quelque 1,5 million d’offres d’emploi. L’objectif : repérer les pays et villes du monde où la maîtrise de la langue française est une compétence recherchée et valorisée en termes de salaires.

Les villes étrangères les plus intéressantes pour les travailleurs francophones

Sur l’ensemble des offres considérées, les pays enregistrant la plus forte demande de candidats parlant français sont les États-Unis (21 524 postes à pourvoir), le Canada (16 533), le Royaume-Uni (12 069), la Pologne (5 234) et l’Allemagne (1.978). Londres, qui compte un grand nombre d’expatriés français est la ville qui publie le plus d’annonces pour des travailleurs francophones (5 046). Elle est suivie par Toronto (1.667), New York (1.577), Singapour (594) et Dallas (559). Pour Preppy, cette liste n’est pas surprenante, ces villes étant très cosmopolites et comptant une communauté française importante.

En termes de salaires, les pays les plus généreux sont le Canada (109 000 € par an), l’Autriche (79 371 € annuels) et l’Italie (61 600 € l’année), l’Allemagne (59 374 €), l’Australie (56 482 €). La Pologne est le pays du top 10 où les compétences linguistiques en français sont les moins bien rémunérées (19 283 €), après le Royaume-Uni (45 464 €), les États-Unis (40 416 €), la Nouvelle-Zélande (35 962 €) et Singapour (35 795 €). Cependant, ces montants sont à mettre en relation avec le coût de la vie dans chaque pays concerné.

À l’échelle des villes, celles qui valorisent le plus la maîtrise du français se trouvent outre-Atlantique :

Toronto (137 575 € par an),

Ottawa (115 702 €),

Chicago (103 780 €).

D’autres villes américaines figurent dans ce top 10 :

Dallas (97 408 ; 4e),

Miami (73 377 € ; 6e),

New York (69 103 € : 7e),

Philadelphie (61 917 € : 10e).

Les trois autres sont européennes :

l’Allemande Karlsruhe (93 941 € ; 5e),

les Italiennes Milan (65 781 € ; 8e) et Rome (62 119 € ; 9e).

Combiner rémunération attractive et équilibre entre vie pro/vie perso

Trouver un emploi salarié n’est pas l’unique moyen de s’expatrier. Les travailleurs indépendants sont nombreux à exprimer leurs envies d’ailleurs. Outre la rémunération, ils recherchent une certaine qualité de vie, dont un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Pour faire leur choix, ils peuvent consulter le palmarès 2022 que le comparateur de locations de vacances Holidu a établi sur ce sujet.

Pour l’établir, le moteur a tenu compte de multiples facteurs :

le volume horaire moyen d’heures travaillées chaque année ;

la durée moyenne du trajet entre le domicile et le lieu de travail ;

le nombre de jours de congés payés obligatoires ;

le nombre moyen d’heures de sommeil quotidien ;

le revenu disponible ;

le niveau de bonheur/bien-être.

Ce classement est dominé par les villes européennes du Nord, qui accaparent les 10 premières places.

Copenhague l’emporte grâce au nombre annuel d’heures travaillées et à un score élevé sur la question du bonheur et du bien-être.

La ville de Reykjavik en Islande suit la capitale du Danemark, avec des temps de déplacement domicile-bureau réduits.

Oslo complète le top 3, le niveau de salaire ayant largement influé sur ses bons résultats.

On retrouve également dans la liste Helsinki (Finlande), Londres (Grande-Bretagne), Francfort (Allemagne), Linz (Autriche), Klagenfurt (Autriche), La Haye (Pays-Bas), et enfin Bâle (Suisse).

Le portage salarial, un statut qui combine liberté et sécurité pour travailler à l’étranger

Ces dernières années, et en particulier depuis le début de la crise sanitaire, en alternative au salariat classique, le portage salarial est en plein boom. Des entreprises de portage salarial international comme le leader du portage ITG, proposent des formules très attractives. Cette forme d’emploi séduit grâce à la combinaison d’une grande autonomie et d’une couverture sociale étendue.