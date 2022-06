Un accident de mer dans les eaux gambiennes fait trois morts. Le drame est survenu après qu’un navire chinois et une pirogue sénégalaise sont entrés en collision. Après une tentative de fuite des lieux de l’accident, le navire chinois a, grâce à un observateur gambien, été retenu au port de Banjul. Des recherches sont toujours en cours pour retrouver le troisième corps disparu dans les eaux de la mer et une enquête est en cours pour la détermination des circonstances et les causes de l’accident.

Trois Sénégalais ont perdu la vie dans cet accident qui s’est produit le vendredi 24 juin dernier au large de Bouffoute, dans les eaux gambiennes et dont le navire chinois en est le responsable. En effet, le navire chinois a percuté une pirogue sénégalaise et l’a divisé en deux causant ainsi la mort des trois passagers à bord. Face au drame qui venait de se produire, le navire chinois a tenté de fuir les lieux de l’accident avant d’être intercepté par Oumar Mané, un observateur gambien. Il a réussi à contraindre l’équipage chinois à rebrousser chemin et secourir les pêcheurs sénégalais.

De retour sur les lieux de l’accident, le navire chinois a servi à transporter deux rescapés, le corps sans vie d'Abdourahmane Ndour originaire de Bargny et une autre personne lui aussi déclarée mort. Mamadou Faye, troisième victime de cet accident tragique est introuvable pour le moment. Une enquête a été ouverte et le bateau des Chinois est amarré au port de Banjul pour servir aux enquêteurs au cours des recherches. Cependant, aucune information portant sur le nombre de l’équipage des Chinois n’est connue pour l’instant. Ce drame survient juste après celui de Kafountine.