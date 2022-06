L’ancien président américain fait parler de lui une nouvelle fois après son départ de la Maison-Blanche. Il y a quelques jours, nous vous annoncions que l’ancien président américain Donald Trump était contraint de témoigner après un camouflet dans l’enquête de New York. Mais il semblerait que le magnat de l’immobilier qui s’est installé à la Maison-Blanche n’a pas encore dit son dernier mot au regard des dernières informations révélées dans la presse américaine. En effet, le New York Post a révélé il y a quelques heures que Trump a interjeté appel de la décision qui le contraint à témoigner.

Trump n’a pas encore dit son dernier mot au sujet de l’enquête de New York. Alors qu’il y a quelques jours, un tribunal a rendu une décision qui lui est défavorable l’obligeant à témoigner avec ses enfants adultes, l’ancien président et deux de ses enfants majeurs ont introduit une nouvelle requête pour ne pas témoigner dans une affaire à New York conduite par la procureure Letitia James concernant l’entreprise familiale. C’est ce qu’a révélé il y a quelques heures, le média américain New York Post. Cependant, le média révèle que les trois membres de la famille Trump ont signé quelques heures avant un accord avec le bureau de James disant qu’ils donneraient leur témoignage sous serment le 15 juillet.

Le choix de cette date n’est surement pas anodin. Ça permettra à Donald Trump, Ivanka et Donald Jr. le temps d’avoir une réponse pour l’appel initié pour bloquer leur témoignage. Pour rappel, Donald Trump avait payé 110 000$ d’amende dans l’enquête pour fraude. Trump avait été condamné à payer une somme de 10 000 $ par jour tant qu’il ne donnait pas les documents nécessaires à l’enquête. Vers la fin du mois de Mai, un porte-parole de procureure la générale de l’Etat de New York, Letitia James a affirmé qu’il avait réglé l’amende. « Le 19 mai, Donald Trump a payé 110.000 dollars aux services de la procureure générale » a-t-il annoncé dans un courriel.