La demande formulée par les avocats de Donald Trump dans le cadre de l’enquête du procureur général de l’État sur ses pratiques commerciales a été rejetée par une cour d’appel de New York. L’instance de justice contraint ainsi l’ancien président américain ainsi que ses deux enfants Donald Trump Jr. et Ivanka Trumpà comparaître pour leur témoignage du bureau du procureur général Letitia James. Pour les juges de la Cour d’appel de New York, l’enquête civile sur la fraude fiscale semble avoir été « légalement ouverte dès le départ et bien fondée ».

« Une fois de plus, les tribunaux ont statué que Donald Trump doit se conformer à notre enquête légale sur ses transactions financières. Nous continuerons de suivre les faits de cette affaire et de veiller à ce que personne ne puisse échapper à la loi. », a déclaré dans un communiqué le procureur général Letitia James.

Des irrégularités dans les états financiers

Rappelons que le clan Trump a rejeté toutes les accusations formulées par l’homme de Droit et indique qu’il s’agit simplement d’un acharnement politique. Le procureur, de son côté, soutient dans des documents déposés devant les tribunaux que, « des preuves substantielles établissant de nombreuses fausses déclarations dans les états financiers de M. Trump fournis aux banques, aux assureurs et à l’Internal Revenue Service », ont été découverts.