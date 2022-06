La Russie ne laissera aucune sanction de l’UE sans réponse. C’est ce qu’a déclaré ce jeudi le vice-ministre russe des Affaires étrangères Evgueni Ivanov, en répondant à une question sur le sixième train de sanctions adopté par l’Union européenne. « En tout cas, toutes les soi-disant sanctions, qu’ils sont déjà probablement fatigués d’inventer, ne resteront certainement pas sans réponse », a-t-il fait savoir. « Nos structures décideront de manière collégiale [de la réponse à apporter] ».

Les nouvelles sanctions toujours plus dures imposées à la Russie font débat dans plusieurs pays. En France, pour la patronne du Rassemblement national, Marine Le Pen, la solution à la crise ukrainienne ne pourrait résider dans la réduction des importations de pétrole russe. «Si on n’achète plus le pétrole à Vladimir Poutine, d’autres l’achèteront, c’est aussi simple que cela. En réalité, donc, il y avait d’autres mesures qu’on pouvait mettre en œuvre avec l’effort des pays producteurs dans le monde», a poursuivi l’opposante française.

Les USA et leurs alliés veulent à tout prix que la Russie arrête son offensive en Ukraine. Les sanctions très dures imposées ont pour but, selon la France de forcer Moscou à choisir la diplomatie. Mais il semblerait que la Russie ne soit pas prête à céder.