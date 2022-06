Depuis plus de trois, la Russie a lancé une offensive en Ukraine après que le président Vladimir Poutine a reconnu les séparatistes ukrainiens. Dans les deux camps, de lourdes pertes aussi bien vies humaines que des dégâts matériels sont révélées dans les médias. Il y a quelques heures, le média britannique The Independant a révélé que dans le rang de l’armée ukrainienne les cas de désertions ont grimpé. Le média cite un rapport du renseignement britannique.

Alors que l’offensive russe en Ukraine se poursuit plusieurs semaines, le renseignement britannique révèle dans un rapport que les cas de désertion dans le rang de l’armée ukrainienne ont fortement augmenté. C’est le média britannique The Independent qui a rendu public la nouvelle. Les soldats ukrainiens qui ont essuyé de lourdes pertes seraient « démotivés » sérieusement. Les armes en leur possession n’ont pas une grande portée (environ 25 kilomètres) alors que face à eux, les forces russes disposent d’armes qui peuvent aller plus de 10 fois plus loin.

« Cela créé une situation d’inégalité absolue sur le champ de bataille, sans parler de la domination totale des avions ennemis dans les airs, qui ne peut être stoppée parfois que par l’utilisation de missiles sol-air ou l’attente d’une erreur des pilotes russes« , est-il précisé dans le rapport. L’offensive lancée par la Russie dans l’est de l’Ukraine a « un effet sérieusement démoralisant sur les forces ukrainiennes ainsi qu’un effet matériel très réel. Les cas de désertion augmentent chaque semaine« , mentionne le document.