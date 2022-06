L’offensive lancée en Ukraine par le président russe Vladimir Poutine se poursuit depuis maintenant plusieurs mois. Hier mercredi 22 juin 2022, à la veille du 14e sommet des Brics qui débute à Pékin avec des dirigeants d'Afrique du Sud, de Russie, d'Inde et du Brésil, le chef de l’Etat chinois Xi Jinping s’est exprimé sur ce sujet, tout en mettant l’accent sur l’impact des sanctions internationales sur l’économie mondiale. Il a ainsi estimé que ces mesures et la dissociation pourraient avoir des conséquences négatives sur l’économie internationale.

Les sanctions « ne peuvent que nuire à ses propres intérêts »

« Il a été prouvé à maintes reprises que les sanctions sont un boomerang et une arme à double tranchant. La politisation, l’instrumentalisation et l’armement de l’économie mondiale, ainsi que la mise en place délibérée de sanctions en profitant de son statut dominant les systèmes financiers et monétaires internationaux, ne peuvent que nuire à ses propres intérêts et à ceux des autres et infliger des souffrances aux populations du monde entier. Depuis quelque temps, cependant, la mondialisation économique est confrontée à des vents contraires et à des contre-courants » a notamment déclaré Xi Jinping.

Il avait dénoncé l’élargissement des alliances militaires

Au cours de son intervention, le numéro un chinois a par ailleurs fait savoir que « la mondialisation économique est une réponse au développement de la productivité et représente une tendance historique inarrêtable. Quiconque tente de faire tourner la roue de l’histoire et de bloquer le chemin des autres ne fera que bloquer son propre chemin ». Notons que les propos de Xi Jinping interviennent alors qu’il a récemment dénoncé l’élargissement des alliances militaires. « L'humanité a connu les ravages de deux guerres mondiales et le sombre brouillard de la confrontation de la guerre froide... Cette histoire douloureuse montre que la confrontation entre blocs hégémoniques (...) n'apportera pas la paix et la sécurité, mais seulement la guerre et les conflits » a-t-il notamment indiqué selon l’agence de presse Chine Nouvelle.