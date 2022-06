Un soldat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) a été tué et trois autres ont été blessés mercredi dans l’est du pays lors d’un affrontement avec des extrémistes, a annoncé le porte-parole de la mission Olivier Salgado sur Twitter. « Un convoi [de véhicules] de la Minusma a été attaqué près de la ville de Kidal, a-t-il rapporté, Un soldat est mort des suites des blessures« . Plus tôt, la mission de l’ONU a rapporté que les soldats de la paix étaient sous le feu direct des combattants qui avaient utilisé des armes légères et des lance-grenades pendant une heure.

À son tour, l’AFP a rapporté qu’un contingent jordanien faisant partie d’une mission de l’ONU avait essuyé des tirs. Pour rappel, la Minusma est une opération de maintien de la paix créée par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies en avril 2013 pour soutenir le processus de transition et mener à bien une série de missions liées à la sécurité du pays. (Tass)