Le 26 mai dernier, un incident entre un avion de chasse chinois, un J-16, et un Boeing P-8A Poseidon australien aurait pu engendrer une grosse crise. L’avion de chasse chinois a effectué une manoeuvre dangereuse à proximité de l’avion militaire australien et a tiré un nuage de débris qui est entré dans son moteur, a déclaré le ministère australien de la Défense. « Le J-16 a ensuite accéléré et coupé le nez du P-8, s’installant devant le P-8 à une distance très proche… A ce moment-là, il a alors libéré un paquet de paillettes, qui contient de petits morceaux d’aluminium, dont certains ont été ingérés dans le moteur de l’avion P-8… De toute évidence, c’est très dangereux » a affirmé Richard Marles, ministre australien de la Défense à la chaîne 9news.

« La Défense informe que le 26 mai 2022, un avion de surveillance maritime P-8 de la RAAF a été intercepté par un avion de chasse chinois J-16 lors d’une activité de surveillance maritime de routine dans l’espace aérien international dans la région de la mer de Chine méridionale… L’interception a entraîné une manœuvre dangereuse qui a constitué une menace pour la sécurité de l’avion P-8 et de son équipage… Le gouvernement australien a fait part de ses préoccupations concernant l’incident au gouvernement chinois. » pouvait-on lire dans un communiqué officiel du ministère de la défense.

L’Australie rappelle qu’elle « mène depuis des décennies des activités de surveillance maritime dans la région et le fait conformément au droit international, exerçant le droit à la liberté de navigation et de survol dans les eaux et l’espace aérien internationaux »