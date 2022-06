Au Maroc, un trafiquant de drogue présenté comme « gros poisson » est dans la tourmente. En effet, des médias locaux ont révélé qu’un « baron » du trafic de drogue a été interpellé par les forces de l’ordre du pays. Son identité complète n’a pas été dévoilée mais ce qu’on sait c’est qu’il s’agit d’un français âgé de 33 ans originaire d’Algérie et qui serait lié un réseau criminel de trafic international de drogues dures entre la Belgique, la France et les Pays-Bas. Il était recherché par L’Organisation internationale de police criminelle, Interpol.

Un narcotrafiquant français d’origine algérienne soupçonné d’être impliqué dans des opérations de trafic d’héroïne et de cocaïne entre la France, la Belgique et les Pays-Bas est dans de beaux draps. Il a été interpelé par la police au Maroc. L’homme qui était recherché par Interpol qui avait émis une notice rouge diffusée au cours d’Avril selon le site d’information Le Desk est âgé de 33 ans selon des sources concordantes. Des médias internationaux précisent que la justice marocaine va se prononcer d’ici là sur l’extradition ou non du citoyen français conformément aux pratiques dans ce genre de cas. ​