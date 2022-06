Au Brésil, la lauréate de l’édition 2018 du concours de beauté est décédée d'une hémorragie massive et d'une crise cardiaque. La jeune femme âgée de 27 ans du nom de Gleycy Correia a rendu l’âme suite à une opération de routine des amygdales dont elle a fait l’objet. Le décès est intervenu dans une clinique privée après deux mois passés dans le coma selon les précisions apportées sur cette situation.

A en croire les explications apportées par les proches de la disparue, le malaise serait intervenu quelques jours après l’intervention chirurgicale. «Elle est allée à Unimed et a fait un arrêt cardiaque le 4 avril et depuis lors, elle était dans le coma, sans activité neurologique. Aujourd'hui, elle est décédée. », a confié le prêtre de la famille Lidiane Alves Oliviera. On retient qu’une autopsie sera réalisée pour identifier les réelles causes de ce décès.

Une enfance difficile...

Plusieurs proches de la disparue crient à une erreur médicale. La défunte avait été couronnée Miss Brésil en 2018. Elle avait comme spécialité la thérapie au laser et le maquillage permanent. Sur le réseau social Instagram, la jeune femme avait un 52 000 abonnés. Sur les réseaux sociaux, elle indique avoir eu une enfance difficile et avait commencé à travailler à huit ans dans un salon de beauté. « Nous ne saurons jamais à quel point nous sommes forts jusqu'à ce qu'être fort soit le seul choix », écrivait-elle sur Instagram.