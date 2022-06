Une femme au foyer a été arrêtée pour avoir engagé un homme pour assassiner son mari à Yola. La femme, Hauwa Audu, une résidente de la zone du gouvernement local de Michika, a engagé les services d'un certain Kwaji Tizhe, et lui aurait versé 100.000 Nairas, pour tuer son mari, James Tizhe, et a effectué un dépôt initial de 7 000 Nairas. Mme Audu actuellement en garde à vue à Yola, pour tentative de meurtre présumée, a été traduite devant le Chief Magistrate Court I, pour "tentative d'homicide coupable", a rapporté Leadership.

Selon le procureur, l'accusée a ourdi un complot pour éliminer son mari, James Tizhe. Le tueur à gages a récupéré la caution en espèces le 3 juin 2022 et s'est signalé à la police. Hauwa aurait versé l'argent à Kwaji, pour consulter un médecin indigène en son nom pour infliger une paralysie à son mari, mais pas pour le tuer. Elle aurait avoué avoir pris cette mesure parce que le mari ne prenait pas bien soin d'elle en tant que femme. Elle reproche notamment à ce dernier de n'avoir pas partagé le même lit qu'elle au cours des neuf dernières années.

Lors de sa comparution devant le tribunal, l'accusée a nié les allégations et a plaidé non coupable. Dans sa décision, le magistrat en chef Mohammed Buba a ordonné le renvoi de l'accusé et a par la suite ajourné l'affaire au 14 juillet 2022.