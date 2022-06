46 migrants ont été retrouvés morts ce lundi à l'arrière d'un gros camion à San Antonio selon les autorités américaines. La triste découverte a été faite dans le sud-ouest de San Antonio, près des voies ferrées. Un témoin affirme avoir entendu un appel à l'aide et repéré au moins un corps. Le chef des pompiers de San Antonio, Charles Hood, a déclaré qu'au moins 46 personnes étaient mortes et que 16, dont quatre enfants, avaient été hospitalisées. "Nous ne sommes pas censés ouvrir un camion et voir des tas de corps là-dedans", a déclaré Hood.

Les victimes étaient des hommes et des femmes, dont beaucoup de jeunes adultes. Trois personnes ont été arrêtées dans la foulée, a déclaré le chef de la police de San Antonio, William P. McManus. La chaleur dans la remorque du camion a été pointée du doigt. Selon le chef de la police, les personnes retrouvées vivantes étaient littéralement déshydratées. Le maire de San Antonio, Ron Nirenberg, a déclaré que les 46 personnes décédées avaient "des familles qui essayaient probablement de trouver une vie meilleure... Ce n'est rien de moins qu'une horrible tragédie humaine".