Au moins quatre personnes ont été tuées lors d’une fusillade dans le bâtiment d’un hôpital à Tulsa dans l’Oklahoma, le suspect est décédé, a déclaré le chef adjoint de la police Eric Dalgleish. « Pour le moment, nous avons quatre civils morts et le tireur« , a-t-il déclaré. Selon les informations préliminaires des forces de l’ordre, le tireur se serait suicidé.

« Des voitures de police étaient alignées partout et sur les routes environnantes. J’ai pris des photos et je suis sortie par la porte dérobée… La police était partout dans le parking, de haut en bas dans les blocs environnants. Ils arrivaient encore quand je partais », a déclaré une infirmière à CNN. La police a déclaré qu’elle continuait à fouiller la zone dans l’éventualité de la découverte de nouveaux corps. Un porte-parole de la police a déclaré plus tôt que le bâtiment compte des centaines de pièces qui doivent être vérifiées lors de l’évacuation.