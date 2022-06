Le virus de la variole de singe continue de sévir en France. Selon une annonce qui a été faite par Santé publique France, pour une première fois, une femme a été diagnostiquée positive à cette maladie. Il s’agit là, de la seule femme sur les 277 cas confirmés en France. Pour l’heure, le circonstances dans lesquelles la femme a été contaminée ne sont pas encore clarifiées. La plupart des cas confirmés sont des hommes dont l’âge médian est de 34 ans.

Le virus se remarque beaucoup plus dans la communauté homosexuelle. Certains malades ont également contracté le virus après avoir effectué un voyage. On retient des différentes recherches qui sont en cours dans le monde scientifique que, la souche à l’origine de la contamination de plusieurs centaines de personnes hors de l’Afrique est liée phylogénétiquement à celle de 2017-2019, isolée à Singapour, Israël au Nigeria et au Royaume-Uni.

Près de 50 mutations

Le virus aurait connu près de 50 mutations au cours de ces dernières années. Il y a quelques jours, l’organisme onusien chargé des questions sanitaires a fait savoir que la désignation de ce virus pourrait changer. Il s’agira d’une modification du nom des différentes souches, ainsi que celui de la maladie elle-même. L’annonce fait suite à une tribune rédigée par une trentaine de scientifiques au début de mois de juin. Le document demandait un changement de nom pour mettre en place «une nomenclature qui ne soit ni discriminatoire ni stigmatisante».