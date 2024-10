Maghreb: cette ville demeure la destination préférée des français

Photo : iStock

Les vacances de la Toussaint approchent, et les Français sont nombreux à préparer leur évasion. Cette année, une tendance se dégage nettement : Marrakech s’impose comme la destination étrangère favorite pour cette période automnale. En Septembre dernier, en nous appuyant sur un classement établi par Booking, nous avons publié un article intitulé Maghreb: cette ville est la destination préférée des français qui révélait que la ville de Marrakech était une destination plébiscité par les français.

Le voyagiste eDreams a analysé les réservations et recherches de vols effectuées entre mars et mi-octobre 2024, pour des séjours prévus du 19 octobre au 4 novembre. Les résultats révèlent un engouement croissant pour les voyages à l’étranger, avec une augmentation de 51% des recherches de vols par rapport à l’année précédente.

La ville ocre marocaine devance des capitales européennes prisées telles que Rome, Lisbonne et Madrid. Istanbul complète ce top 5 des destinations internationales préférées des Français pour la Toussaint. Ce classement illustre la diversité des choix, entre culture méditerranéenne, histoire millénaire et atmosphère orientale.

L’attrait pour les destinations lointaines se confirme, puisque 46% des voyageurs français optent pour des séjours hors d’Europe. Néanmoins, le Vieux Continent reste une valeur sûre, attirant 45% des vacanciers. Les 9% restants choisissent vraisemblablement des destinations plus exotiques ou lointaines.

Concernant la durée des séjours, deux tendances se dégagent : 40% des Français privilégient des vacances d’une à deux semaines, tandis que 27% préfèrent des escapades plus courtes de 3 à 4 jours. Cette répartition reflète la diversité des attentes et des contraintes des voyageurs.

La planification des vacances révèle également des habitudes intéressantes. Une majorité de 43% réserve entre un et deux mois avant le départ, montrant un certain équilibre entre anticipation et flexibilité. Les voyageurs prévoyants ne sont pas en reste : 25% organisent leur séjour plus de trois mois à l’avance.

Si l’étranger attire, l’Hexagone n’est pas en reste. Paris demeure la ville la plus réservée pour cette période, suivie de Nice. Lyon, Marseille et Toulouse complètent ce palmarès des destinations françaises les plus prisées pour la Toussaint, démontrant l’attrait constant du tourisme intérieur.

Cette analyse des tendances de voyage pour la Toussaint 2024 met en lumière l’évolution des comportements des consommateurs français. Le voyagiste souligne une propension croissante à comparer les offres avant de réserver, plutôt que de se contenter d’une seule proposition. Cette démarche témoigne d’une recherche accrue du meilleur rapport qualité-prix et d’une volonté de personnaliser son expérience de voyage.