Depuis l’annonce de l’éclosion de la variole du singe en occident, des dizaines d’articles ont été publiés par les médias occidentaux. Chose curieuse, la grande majorité des illustrations montrent des personnes noires, africaines au lieu des populations ciblées par la maladie : les populations européennes. Une situation qui suscite la colère sur la toile africaine. Plusieurs internautes dénoncent une stigmatisation des populations africaines.

Illustrer les articles par des images d’africains contribue à stigmatiser les africains tout comme appeler le covid-19 virus de la Chine. Qu’il vous souvienne que lors de l’explosion de la pandémie du covid-19, la Chine avait appelé les américains à cesser d’utiliser le terme de virus chinois en lieu et place de covid-19. Le président américain d’alors, Donald Trump prenait un malin plaisir à parler de virus chinois, en pleine guerre économique avec la Chine. Une situation plusieurs fois décriée par Pékin et qui a conduit à la dénomination Covid-19 choisie par l’OMS (Organisation mondiale de la santé) : « Co » se réfère à corona, le nom de la famille du virus ; « vi » à virus ; et « d » à disease (en anglais, « maladie ») et le chiffre 19 pour l’année de son apparition (2019).

Il faudrait donc arrêter de diffuser des images d’africains pour illustrer ces articles en occident, mais aussi en Asie. Il est même curieux que les asiatiques qui ont été victimes de stigmatisation s’adonnent également à ces pratiques. Il y a des victimes en occident, en Asie, prière donc d’utiliser des images des victimes des régions concernées pour illustrer les articles.