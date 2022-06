Des signes d'une civilisation extraterrestre seraient captés selon des scientifiques chinois. Ces signaux auraient été détectés par le télescope géant « Sky Eye » à en croire des précisions qui ont été apportées sur cette information. Il s’agit des scientifiques de l'Université normale de Pékin. Dans un rapport rendu public mardi dernier, dans Science and Technology Daily, le journal officiel du ministère des Sciences et de la Technologie, ces chercheurs chinois annoncent la découverte de « plusieurs cas de possibles traces technologiques et de civilisations extraterrestres venues de l'extérieur de la Terre ».

La découverte a été faite par le radiotélescope sphérique à ouverture de 500 mètres de la Chine (FAST). Il s’agit en réalité seul radiotélescope géant à antenne unique au monde. A en croire d’autres précisions apportées par le journal, l’appareil géant aurait localisé « plusieurs signaux électromagnétiques à bande étroite différents du passé ».

"Interférence radio?"

« La possibilité que le signal suspect soit une sorte d'interférence radio est également très élevée, et elle doit être davantage confirmée et exclue. Cela peut être un long processus. », a expliqué le scientifique chinois Zhang Tongjie. Le « Sky Eye » est à même toujours selon les scientifiques chinois de détecter de faibles ondes radio provenant de pulsars et de matériaux dans des galaxies lointaines.