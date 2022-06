Le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg a dû annuler une visite en Allemagne parce qu’il souffre de Zona alors qu’il devait rencontrer le chancelier Olaf Scholz et sa ministre de la Défense Christine Lambrecht, à Berlin, la capitale allemande. Le responsable de l’alliance devait aborder avec les dirigeants allemands entre autres la préparation de la prochaine rencontre de l’Otan prévue pour se tenir à Madrid du 28 au 30 juin prochain.

Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a annulé ses déplacements à Berlin et à Bucarest puisqu’il a contracté le zona. Selon les informations rendues publiques par l’agence de presse Reuters, il mènera les négociations prévues à distance. « Le secrétaire général effectuera sa visite prévue en Allemagne et en Roumanie à distance et non personnellement, a déclaré à l’agence le porte-parole de l’Otan. On lui a diagnostiqué le zona qui peut apparaître après le Covid-19, il travaille à domicile« , rapporte l’agence russe TASS.

Le zona est une maladie de la peau. Elle est due à une réactivation du virus varicelle-zona et se manifeste par des éruptions cutanées douloureuses. Selon passeposante, le zona touche le plus souvent le visage ou le thorax. Toutefois il faut préciser que toutes les parties du corps peuvent en être atteintes. Le même site précise que parfois, la douleur persiste pendant des mois ou même des années après la guérison de l’éruption.