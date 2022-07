Depuis 2016, le 15 juillet constitue pour le peuple turc la fête de la démocratie et de l’unité nationale. Il s’agit d’une date historique où la Turquie a échappé bel à une tentative de coup d’Etat. En prélude à cette date, l’ambassadeur de la Turquie près le Bénin, Onur Özçeri a animé une conférence à l’ambassade. Ce 15 juillet 2016, la Turquie s’en rappelle comme si c’était hier. Dans l’après midi de ce jour, la Tur-quie a tremblé. Une partie de l’armée a décidé de mettre fin à la démocratie dans ce pays.

A travers des unités bien préparées pour la cause, des zones stratégiques des villes d’Ankara et d’Istanbul ont été occupées par des blindés et des chars. Des avions de chasse et des hélicoptères ont été mis à contribution pour bombarder des lieux stratégiques comme le Palais présidentiel, le siège du parlement, les quartiers généraux de l’armée et de la police. Après quelques heures de combat, les citoyens ayant compris que leur pays est attaqué par une puissance maléfique ont décidé de descendre dans les rues. Ce qu’ils ont fait en se transformant en bouclier humain pour arrêter l’avancée des terroristes. Les envahisseurs sans aucune pitié ont tiré sur eux et ont fait 251 morts parmi ces civils et des milliers de blessés mais le coup d’Etat a échoué. Cette organisation qui a voulu mettre fin à la démocratie en Turquie s’appelle « Organisation terroriste fethullahiste » avec pour acronyme FETO .

Il s’agit d’une organisation qui prône un islam dur, un régime fondamentaliste selon la philosophie de son chef Fetullah Gülen. Pour l’ambassadeur de la Turquie Onur Özçeri, c’est grâce au Président Erdogan qui est venu à la télévision parler à ses compatriotes en dépit des menaces réelles qui pesaient sur sa sécurité. Depuis, précise-t-il, « le 15 juillet est devenu jour de la démocratie et de l’unité nationale. Ce vendre-di dans le pays et à travers le monde, cet évènement est commémoré ainsi que les héros qui ont payé de leur vie cette vaillante résistance.

Selon l’ambassadeur, « si la tentative de coup d’Etat avait réussi, il y aurait eu une Turquie très différente aujourd’hui. La démocratie n’aurait plus existé et les droits de libertés fondamentaux au-raient été suspendus indéfiniment. La nation serait tombée entre les mains d’un gouvernement FETO ». Et il conclut par la nécessité de lutter contre le terrorisme qui est « une menace dressée contre l’humanité tout entière ». Et c’est pourquoi la Turquie poursuit sa lutte contre la FETO et les autres organisations terroristes comme le PKK, le PYD-YPG, le DHKP-C et DAESH.