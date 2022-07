Les propos de l'artiste ne se sont pas passés auprès de la communauté trans. Reçue sur l'émission "Piers Morgan Uncensored", Macy Gray a commenté le fait que les femmes trans devaient ou non être acceptées dans les compétitions féminines. “Je suis tout à fait d’accord”, a ajouté Gray. “Je vais dire cela et tout le monde va me détester, mais, en tant que femme ce n’est pas parce que vous changez vos parties (intImes) que vous êtes une femme. Pardon.” Des propos immédiatement jugés transphobes.

« Si vous voulez que je vous appelle "elle", je le ferai, parce que c’est ce que vous voulez, mais cela ne fait pas de vous une femme juste parce que je vous appelle "elle" et juste parce que vous avez subi une opération...Être une petite fille est un livre épique et tu ne peux pas avoir ça juste parce que tu veux être une femme. C'est la vérité et je ne pense pas qu'on devrait te traiter de transphobe juste parce que tu n'es pas d'accord. . Il y a beaucoup de jugements et de jets de pierres sur les gens pour avoir simplement dit ce que c'est » a lâché l'artiste. Un point de vue soutenu par l'actrice JK Rowling qui a déclaré sur twitter: "Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour s'assurer que j'ai acheté tout le catalogue arrière de Macy Gray."

Très critiquée, l'artiste a été obligée de réagir. "Je n'ai que de l'amour pour la communauté LGBTQ+ et transgenre et j'en suis un partisan depuis le premier jour... Ma déclaration sur Piers Morgan a été grossièrement mal comprise. Je ne déteste personne. Je respecte le droit de chacun à se sentir bien dans son corps et à vivre sa propre vérité" a-t-elle déclaré.