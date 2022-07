Le Bénin a été sélectionné pour l’Initiative 50.2030 de la Banque Mondiale. Cette nouvelle a été révélée par le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche Gaston Dossouhoui lors du lancement officiel des travaux de la première session 2022 du Système National Intégré des Statistiques Agricoles, Alimentaires et Nutritionnelles (SNISSAN) tenue cette semaine. Gaston Cossi Dossouhui, ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche a annoncé la sélection du Bénin à l’Initiative 50.2030 de la Banque Mondiale. À ses dires, cette initiative fournira un appui conséquent pour le renforcement des capacités des acteurs du SNISSAN et la mise en œuvre de certaines opérations de collecte.

Selon le ministre de l'agriculture, "le Système National Intégré des Statistiques Agricoles, Alimentaires et Nutritionnelles (SNISSAN) a entamé sa mue pour suivre le train des profonds changements en cours dans le secteur agricole. Les données qu’il doit générer couvriront les maillons de production des filières, mais également ceux de la transformation et de la commercialisation".

Aussi, les conditions de vie des agriculteurs et agricultrices de même que leur capacité de résilience et les données régulières sur la nutrition dans leurs ménages seront appréhendées pour rendre compte effectivement des effets directs et indirects des politiques agricoles sur la population agricole. Le fonctionnement du SNISSAN et de ses démembrements sera fortement appuyé par le gouvernement et ses partenaires pour permettre une pérennisation de leurs activités.