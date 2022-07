Avec la tension autour du Sahara occidental, l'Algérie et le Maroc naviguent en eaux troubles depuis quelques mois. Les deux pays ont rompu leurs liens suite à ces différends. Lors du discours traditionnel marquant l'anniversaire de son accession au trône, le roi du Maroc, Mohammed VI a tenu à envoyer à son voisin. L'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en août 2021 dans la foulée des premières tensions. Le Maroc est historiquement opposé aux indépendantistes sahraouis du Front Polisario, soutenus par Alger. Au-delà de ce différend, l'autre principale point de tension concerne la Palestine. L'Algérie voit d'un mauvais oeil le rapprochement entre le Maroc et Israël notamment sur le plan militaire.

«Nous aspirons à œuvrer avec la présidence algérienne pour que le Maroc et l'Algérie puissent travailler, main dans la main, à l'établissement de relations normales entre deux peuples frères... Je souligne une fois de plus que les frontières qui séparent le peuple marocain et le peuple algérien frères ne seront jamais des barrières empêchant leur interaction et leur entente» a déclaré le roi Mohammed VI lors de son allocution. Ce n'est pas la première fois que le roi montre des signes d'apaisement. L'Algérie n'a jusque-là pas répondu aux attentes de ce dernier jugeant les actes du monarque insuffisants pour apaiser les tensions. Lors de son allocution, le roi du Maroc a également critiqué ceux qui veulent semer la zizanie entre les algériens et les marocains.