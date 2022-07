Le tribunal de Francfort en Allemagne a condamné ce vendredi 15 juillet un ex officier allemand à cinq ans et demi de prison. L’homme âgé de 33 ans du nom de Franco Albrecht est accusé d’avoir préparé un attentat contre certaines autorités politiques de l’Allemagne. « L’ancien soldat est accusé d’avoir ciblé pour ses funestes desseins l’ancien ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas, alors ministre de la Justice, l’ancienne vice-présidente du Bundestag, Claudia Roth ou encore une militante juive des droits humains. Il les considérait comme responsables de la « décomposition de la nation allemande », selon le tribunal » a notamment rapporté l’Agence de presse française.

Le mis en cause qui était membre de la brigade franco-allemande d’Illkirch-Graffenstaden aurait pris l’identité d’un réfugié syrien. Toujours selon les informations rapportées par la presse, cette usurpation d’identité faite par l’accusé avait pour objectif de donner une autre image de l’Allemagne. « Aux enquêteurs, le jeune homme dira que ce stratagème était destiné à montrer que l’Allemagne est une passoire et que n’importe qui peut y être accueilli à bras ouverts », a confié un journaliste du tabloïd français Le Monde.

"De graves manquements..."

L’autre aspect qui avait été signalé par le directeur de Saint-Cyr à la hiérarchie militaire allemande, de « graves manquements ont été enregistrés dans la thèse ». Le mise en cause « expliquait que la pureté raciale des sociétés européennes était menacée par des minorités ethniques subversives, et que les juifs étaient à l’origine de la plus grande conspiration de l’histoire de l’humanité », toujours selon le journal français. Notons que, les faits qui lui sont reprochés remontent à 2017.