Les deux célèbres acteurs américains et ex-époux, Johnny Depp et Amber Heard, continuent de défrayer la chronique. Suite au verdict rendu par le juge à l’issue du procès qui les opposait, l’actrice d’Aquaman avait décidé de faire appel de la décision de justice qui l’oblige à payer 10 millions de dollars de dommages et intérêts. Dans sa demande, déposée le jeudi 21 juillet 2022, ses avocats indiquent qu’elle est dans l’incapacité de payer une telle somme. Cependant, il n’a pas fallu longtemps pour que le camp de Johnny Depp réagisse. Ainsi, l’acteur des Animaux fantastiques a décidé de contre-attaquer en déposant lui aussi un appel.

Ils veulent que le verdict soit maintenu

L’information a été rendue publique par le site Deadline, qui a souligné que la demande du chanteur a été déposée hier vendredi 22 juillet. « Le demandeur et le défendeur reconventionnel John C. Depp, II, par avocat, fait par la présente appel devant la Cour d'appel de Virginie de toutes les décisions défavorables et de l'ordonnance de jugement définitif de cette Cour de circuit rendue le 24 juin 2022 » est-il indiqué dans les documents. Par ailleurs, dans un communiqué, les avocats de Johnny Depp se sont montrés confiants concernant le fait que le verdict sera maintenu.

L’actrice n’a subi aucun « préjudice » durant le procès

Pour rappel, l’appel de Johnny Depp intervient plusieurs jours après qu’une juge ait décidé de rejeter la demande d’un nouveau procès, faite par Amber Heard. Cette dernière voulait en effet que le précédent verdict soit annulé à cause des doutes sur l’identité d’un des jurés. Cependant, la juge Penney Azcarate a estimé que l’actrice n’a subi aucun « préjudice » durant le procès. Dans sa décision, elle avait indiqué que le juré en question a été « approuvé (par les deux parties), est resté avec le jury, a délibéré et est parvenu à un verdict », tout en soulignant que : « La seule preuve devant cette cour est que ce juré et tous les autres ont respecté leur serment, les instructions et les ordres de la cour. Cette cour est liée par la décision compétente du jury ».