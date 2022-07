L'Alliance atlantique lance une nouvelle course aux armements, a déclaré vendredi le chef adjoint du ministère russe des Affaires étrangères Alexandre Grouchko lors d'une discussion au club international Valdaï.

Il a noté que la déclaration de la Russie comme une menace n'est pas dictée par des intérêts objectifs de sécurité et que l'Alliance n'est pas vraiment préoccupée par la formation d'un système de sécurité solide et a toujours mis sa propre survie au premier plan. "Le processus de construction militaire sera construit selon ces directives, l'Otan commence une course aux armements", a déclaré M. Grouchko.