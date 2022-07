L'examen du treizième dossier de la session criminelle s'est ouvert ce mardi 12 juillet 2022 au tribunal de Cotonou. Cette affaire est relative à l'assassinat d'une femme bossue. Le jugement a été reporté en raison de l'absence des individus mis en cause. Dans le but de faire un rituel, des individus animés d'une méchanceté inestimable ont détruit la vie d'une femme bossue. Les faits se sont déroulés à Togoudo, un village situé dans la commune de Tori-Bossito. Ce drame remonte à 2009. Le principal mis en cause est un neveu de la victime. Il aurait commis ce crime avec la complicité de son ami.

Pour atteindre son objectif, le neveu a invité sa tante à le suivre pour des travaux champêtres. Le complice était caché dans un coin afin de guetter leur cible. Une fois sur les lieux, les deux hommes ont réussi à la tuer et à lui arracher sa bosse. Selon le ministère public, l'absence des présumés assassins se justifie par le non accomplissement de certaines formalités judiciaires. En vertu de la disposition de l'article 292 du code de procédure pénale, il a été décidé de renvoyer le procès.